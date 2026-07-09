الغارات الأميركية على إيران أسفرت عن مقتل 14 شخصا في يومين

10:32 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة الإيرانية الخميس، مقتل 14 شخصا وإصابة 78 آخرين بجروح خلال اليومين الماضيين جراء غارات أميركية. اضافة اعلان





وقال رئيس مركز العلاقات العامة بالوزارة حسين كرمانبور في منشور عبر منصة إكس، إن الولايات المتحدة استهدفت 5 محافظات إيرانية يومي الأربعاء والخميس، لافتا إلى أن هذه الهجمات أسفرت عن مقتل 14 شخصا وإصابة 78 آخرين، لا يزال 47 منهم يتلقون العلاج في المستشفيات.



قُتل 3 أشخاص وأصيب آخرون في ضربة أميركية على غربي إيران، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) الخميس نقلا عن مسؤول محلي.





