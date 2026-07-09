الغارات الأميركية على إيران أسفرت عن مقتل 14 شخصا في يومين

وقال رئيس مركز العلاقات العامة بالوزارة حسين كرمانبور في منشور عبر منصة إكس، إن الولايات المتحدة استهدفت 5 محافظات إيرانية يومي الأربعاء والخميس، لافتا إلى أن هذه الهجمات أسفرت عن مقتل 14 شخصا وإصابة 78 آخرين، لا يزال 47 منهم يتلقون العلاج في المستشفيات.
قُتل 3 أشخاص وأصيب آخرون في ضربة أميركية على غربي إيران، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) الخميس نقلا عن مسؤول محلي.
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