الغارات على إيران تقتل وزير الخارجية الإيراني الأسبق

الوكيل الإخباري- توفي وزير الخارجية الإيراني الأسبق كمال خرازي، الخميس، متأثرا بجروح أصيب بها جراء غارات أميركية إسرائيلية استهدفت إيران في الأول من أبريل، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إيرانية.



وشغل خرازي، البالغ من العمر 81 عاما، عدة مناصب دبلوماسية، إذ عمل سفيراً لإيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك، قبل أن يتولى حقيبة الخارجية بين عامَي 1997 و2005 خلال فترة حكم الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي.

وأفادت وكالتا "مهر" و"إيسنا" على تليغرام بأن زوجة خرازي قتلت أيضا في الغارة التي استهدفت منزلهما في العاصمة طهران.