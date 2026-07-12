الغارديان: أوروبا قد تذعن لإيران وتدفع رسوما للمرور عبر مضيق هرمز

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التحرك الأوروبي يأتي كخطوة لضمان سلامة الملاحة في ظل التوترات الإقليمية.
ووفقا لمعلومات الصحيفة، تعتقد العواصم الأوروبية أن دفع الرسوم يجب أن يكون طوعيا وأن تنظمه المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة.
وتقترح أوروبا النظر في الوضع في مضيق ملقا كنموذج يُحتذى به؛ حيث إن عبور ذلك الشريان المائي لا يتطلب دفع رسوم، لكن الدول والشركات الخاصة تقدم مساهمات طوعية لصناديق خاصة تساعد الدول الساحلية على تعويض تكاليف دوريات الحراسة وتأمين السلامة البيئية فيه.
ووفقا لصحيفة "الغارديان"، فقد وضعت سلطنة عمان هذا المقترح بالتعاون مع قانونيين بريطانيين.
وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات العمانية مستعدة لإرسال خبرائها القانونيين إلى طهران لمناقشة الخطة بالتفصيل.
-
أخبار متعلقة
-
"الحرس الثوري" يغلق مضيق هرمز .. وصاروخ يستهدف سفينة تجارية
-
واشنطن تطالب بتعهد إيراني لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز
-
مصر تعلن عن حصيلة خيالية لعمليات غسل أموال بالبلاد
-
ترامب: أجريت فحصًا طبيًا مثاليًا وطلبت اختبارًا إدراكيًا جديدًا
-
هانتر بايدن يكسب قضية التشهير في المحكمة ويفوز بتعويض 1.7 مليون دولار
-
فنزويلا.. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين المدمرين إلى 4333 شخصا
-
عُمان وإيران تبحثان ضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز
-
فرنسا تعلن حالة تأهب قصوى بسبب موجة الحر