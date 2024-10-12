"الغارديان" تكشف أساليب الدبلوماسية البريطانية تفاديا للغضب الصيني

الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة "الغارديان" أن الخارجية البريطانية دعت المجموعة البرلمانية البريطانية التايوانية لتأجيل زيارة رئيسة تايوان السابقة إلى لندن قبل زيارة وزير الخارجية ديفيد لامي إلى الصين.



وكتبت الصحيفة نقلا عن مصادر: "دعت وزارة الخارجية البريطانية لتأجيل زيارة تساي إنغ وين رئيسة تايوان السابقة (إلى بريطانيا) من أجل عدم إثارة غضب لدى الصين قبل رحلة ديفيد لامي".



وعبرت الخارجية البريطانية عن مخاوفها من أن زيارة تساي إنغ وين إلى بريطانيا قد يحبط زيارة الوزير البريطاني إلى بكين.

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وأضافت الصحيفة أنه تم تأجيل زيارة تساي إنغ وين إلى الربيع القادم. وأشارت إلى أنه بالرغم من أن برلمان البلاد لا يحتاج إلى إذن لتنظيم هذه الزيارة، إلا أن المجموعة البرلمانية كانت تأمل أن تقوم الحكومة بتسهيل هذه الرحلة، بما في ذلك من خلال ضمان الأمن.



ومن المتوقع أن تزور تساي إنغ وين الشهر الجاري عدة دول أوروبية في إطار أول رحلة خارجية لها بعد انتهاء ولايتها. ومن المخطط أن تزور الأسبوع القادم التشيك وبلجيكا وفرنسا.



وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام بأن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي سيقوم في الأسبوع القادم بزيارة إلى بكين وشنغهاي في محاولة لتحسين العلاقات مع الصين. كما تخطط وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز لزيارة الصين في المسقبل القريب لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والتجارية بين البلدين.