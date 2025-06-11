الأربعاء 2025-06-11 03:52 م
 

"الغارديان" تكشف موعد إغلاق الولايات المتحدة مكاتب USAID الخارجية

ل
أرشيفية
 
الأربعاء، 11-06-2025 02:54 م

الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة "الغارديان" أن واشنطن تنوي إغلاق جميع المكاتب الخارجية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ونقل السيطرة على برامجها إلى وزارة الخارجية حتى 30 سبتمبر القادم.

ونقلت الصحيفة عن وثيقة داخلية اطلعت عليها: "في برقية وزارة الخارجية التي حصلت عليها "الغارديان"، أمر وزير الخارجية ماركو روبيو بإلغاء جميع الموظفين الدوليين للوكالة، مع نقل السيطرة على برامج المساعدات الخارجية مباشرة إلى وزارة الخارجية".

ومن المتوقع أن يكتمل هذا الإجراء بحلول 30 سبتمبر القادم وسيؤثر على مئات من موظفي الوكالة حول العالم، بما في ذلك موظفي الخدمة الدبلوماسية والمقاولين والموظفين المحليين في أكثر من 100 دولة.

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وأعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية رسميا في 24 فبراير الماضي أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأت في تنفيذ خفض كبير للوظائف، مما قد يؤدي إلى فقدان آلاف الموظفين لوظائفهم. وبالنسبة لأولئك الذين يعملون في الخارج، تخطط الوكالة لتنظيم برنامج نقل جوي ستموّله "USAID بالكامل. وقبل عودتهم إلى بلدانهم، سيتمكن جميع الموظفين المفصولين من استخدام أنظمة وموارد الوكالة، وكذلك القنوات الدبلوماسية.

 

RT

 
gnews

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