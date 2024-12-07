"الغارديان" توافق على بيع "أقدم صحيفة تصدر يوم الأحد" في العالم

الوكيل الإخباري- وافق مجلس إدارة مجموعة Guardian Media Group وكذلك مجلس إدارة مؤسسة Scott Trust على بيع أقدم صحيفة يوم الأحد في العالم The Observer إلى موقع Tortoise Media، حسبما أفادت الغارديان.



يذكر أن صحيفتي The Observer وGuardian مملوكتين لمجموعة Guardian Media Group.

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وجاء في مقال نشرته صحيفة "الغارديان" أن مجلس إدارة مجموعة Guardian Media Group ومجلس إدارة مؤسسة Scott Trust التي تملكها وافقا مبدئيا على بيع The Observer إلى موقع Tortoise Media.



وفي إطار الاتفاقية فإن مؤسسة Scott Trust تستثمر في Tortoise Media وتصبح واحدة من أكبر الجهات المساهمة فيها. ويشار إلى أن المؤسسة ستمثل مصالحها في مجلس إدارة الموقع وفي هيئة تحريرها المستقلة. ويتوقع أن يتم توقيع الصفقة خلال الأيام المقبلة.



يذكر أن صحفيي "الغارديان" و"الأوبزرفر" اضربوا لمدة يومين، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 50 عاما ضد بيع الصحيفة العريقة إلى موقع Tortoise Media الذي يواجه مشاكل مالية كبيرة.



وبحسب المعلومات الواردة من صحيفة inews فإن إجمالي خسائر الموقع بلغت منذ إطلاقه عام 2018 أكثر من 16 مليون جنيه إسترليني (حوالي 20.42 مليون دولار).