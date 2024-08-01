الغزواني يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لموريتانيا لولاية جديدة

وقد فاز الغزواني في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي نظمت يوم 29 حزيران الماضي، بنسبة بلغت 56.12 بالمئة من أصوات الناخبين حسب النتائج النهائية التي أعلنها المجلس الدستوري بعد إحالتها من طرف اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
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