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الغزواني يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لموريتانيا لولاية جديدة

الرئيس الموريتاني الجديد
الرئيس الموريتاني الجديد




 

الخميس، 01-08-2024 09:39 م

 الوكيل الإخباري - أدى الرئيس الموريتاني المنتخب، محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الخميس، في نواكشوط، اليمين الدستورية، بصفته رئيسا للجمهورية الإسلامية الموريتانية لولاية جديدة تدوم خمس سنوات، وفق ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء.


وقد فاز الغزواني في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي نظمت يوم 29 حزيران الماضي، بنسبة بلغت 56.12 بالمئة من أصوات الناخبين حسب النتائج النهائية التي أعلنها المجلس الدستوري بعد إحالتها من طرف اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

 

بترا

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