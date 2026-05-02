الفئران ترعب أستراليا وتهدد إمدادات الغذاء

الوكيل الإخباري- قالت الحكومة الأسترالية السبت إنها تشعر بالقلق إزاء تفشي أزمة الفئران في غرب البلاد، وإنها ستواصل التعاون مع قطاع الزراعة للحد من تأثيرها على إمدادات الغذاء.



وقال وزير الطاقة كريس بوين في تصريحات بثها التلفزيون من سيدني "من الواضح يساورنا القلق إزاء تفشي الفئران، بما في ذلك في غرب أستراليا".

وذكرت وسائل إعلام أن الفئران، التي تمثل مشكلة مستمرة في مناطق زراعة الحبوب بأستراليا، تغزو المزارع في منطقة حزام القمح بولاية أستراليا الغربية، ودفع هذا الوضع منتجي الحبوب في أبريل إلى التحذير من خسائر في المحاصيل والمطالبة بإتاحة استخدام مبيدات أقوى للفئران.