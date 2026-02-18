الفاتيكان يعلن عدم مشاركته بمجلس السلام برئاسة ترامب

08:44 ص

الوكيل الإخباري- قال كبير الدبلوماسيين في الفاتيكان، الكاردينال بيترو بارولين، الثلاثاء، إن الفاتيكان لن يشارك في مبادرة مجلس السلام التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مضيفاً أن الجهود المبذولة للتعامل مع الأزمات يجب أن تديرها الأمم المتحدة.





وكان البابا ليو، وهو أول بابا أميركي للفاتيكان، قد تلقّى دعوة للانضمام إلى المجلس في يناير/كانون الثاني.



وبموجب خطة ترامب التي أدّت إلى وقف إطلاق نار هش في غزة في تشرين الأول، كان من المقرر أن يتولى المجلس الإشراف على إدارة القطاع مؤقتاً. لكن ترامب، الذي يرأس المجلس، قال لاحقاً إن صلاحياته ستتوسّع لتشمل التعامل مع النزاعات العالمية.



ومن المقرر أن يعقد المجلس اجتماعه الأول في واشنطن، الخميس، لمناقشة إعادة إعمار غزة.



وقالت إيطاليا والاتحاد الأوروبي إن ممثليهما يعتزمون الحضور بصفة مراقبين، بسبب عدم انضمامهما إلى المجلس.



وقال بارولين إن الفاتيكان "لن يشارك في مجلس السلام بسبب طبيعته الخاصة، التي تختلف بالطبع عن طبيعة الدول الأخرى".



وأضاف: "أحد بواعث القلق هو أنه على المستوى الدولي ينبغي، قبل أي شيء، أن تكون الأمم المتحدة هي التي تدير هذه الأزمات. وهذه إحدى النقاط التي نصرّ عليها".



وشهدت الهدنة في غزة انتهاكات متكررة، مع ورود تقارير عن استشهاد مئات الفلسطينيين ومقتل أربعة جنود إسرائيليين منذ بدء سريانها في تشرين الأول.



وأدّى هجوم إسرائيل على غزة إلى استشهاد أكثر من 72 ألفاً، وتسبّب في أزمة جوع ونزوح داخلي لكامل سكان القطاع.



ويقول عدد من خبراء حقوق الإنسان والباحثين إن هجوم إسرائيل على غزة يصل إلى مستوى الإبادة الجماعية، وهو ما خلص إليه تحقيق أجرته الأمم المتحدة.

