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الفاتيكان يُعلن وفاة بابا الفاتيكان فرنسيس

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البابا فرنسيس
 
الإثنين، 21-04-2025 11:14 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن الفاتيكان في بيان مصور، الاثنين، وفاة البابا فرنسيس، أول زعيم من أميركا اللاتينية للكنيسة الكاثوليكية، لينقضي عهد مضطرب اتسم بشكل عام بالانقسام والتوتر في سبيل سعيه لإصلاح المؤسسة العريقة.

وتوفي عن 88 عاما بعد معاناة من أمراض مختلفة خلال فترة بابويته التي استمرت 12 عاما.

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رويترز

 
gnews

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