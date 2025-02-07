 
الجمعة 2025-02-07 04:20 م
 

الفاو: أسعار الغذاء العالمية تتراجع في كانون الثاني

منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)
منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)
الجمعة، 07-02-2025 03:40 م
الوكيل الإخباري-   تراجعت أسعار السلع الغذائية العالمية في كانون الثاني الماضي، بفضل تراجع حاد في أسعار السكر والزيوت النباتية، بحسب ما أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) اليوم الجمعة.اضافة اعلان


وبلغ متوسط مؤشر الفاو، الذي يتابع شهريا أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولا على مستوى العالم، 124.9 نقطة في كانون الثاني مقابل 127 نقطة في كانون الأول.

وعلى الرغم من الانخفاض الشهري، ظل المؤشر أعلى بنسبة 6.2 بالمئة عن مستواه قبل عام، لكنه لا يزال أقل 22 بالمئة عن ذروته التي بلغها في آذار 2022.

وانخفضت أسعار السكر 6.8 بالمئة على أساس شهري و18.5 بالمئة على أساس سنوي. ويعزى هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى تحسن توقعات المعروض العالمي لعوامل منها الطقس الملائم في البرازيل والهند اللتين استأنفتا صادرات السكر.

وانخفضت أسعار الزيوت النباتية 5.6 بالمئة في الشهر الماضي، مع انخفاض أسعار زيت النخيل وزيت بذور اللفت العالمية بينما ظلت أسعار زيت الصويا وزيت دوار الشمس مستقرة. وعلى الرغم من الانخفاض في كانون الثاني، ظل المؤشر مرتفعا 24.9 بالمئة على أساس سنوي. كما انخفضت أسعار اللحوم 1.7 بالمئة في الشهر الماضي.

وعلى النقيض من ذلك، شهدت أسعار الحبوب ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.3 بالمئة عن كانون الأول، لكنها ظلت أقل 6.9 بالمئة عن كانون الثاني 2024.

وفي حين تراجعت أسعار تصدير القمح قليلا، صعدت أسعار الذرة بسبب انخفاض التوقعات المعدلة للإنتاج والمخزون في الولايات المتحدة. وهبطت أسعار الأرز 4.7 بالمئة مما يعكس وفرة الإمدادات للتصدير.

وارتفعت أسعار منتجات الألبان 2.4 بالمئة على أساس شهري، و20.4 بالمئة على أساس سنوي مدفوعة بارتفاع شهري في أسعار الجبن، وهو ما بدد الانخفاضات في أسعار الزبدة ومسحوق الحليب.

بترا
 
gnews

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