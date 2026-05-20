"الفاو": إغلاق مضيق هرمز يُنذر بحدوث "صدمة زراعية غذائية"

الوكيل الإخباري- حذرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) الأربعاء، من أن إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة يُنذر بصدمة هيكلية في قطاع الأغذية الزراعية، قد تُفضي إلى أزمة حادة في الأسعار العالمية للأغذية خلال 6 إلى 12 شهرا.

ولتجنب هذه النتيجة، أوصت الفاو بـ"إنشاء طرق تجارية بديلة، وضبط القيود على الصادرات، وحماية تدفقات المساعدات الإنسانية، وتكوين احتياطيات لاحتواء ارتفاع تكاليف النقل".