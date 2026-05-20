"الفاو": إغلاق مضيق هرمز يُنذر بحدوث "صدمة زراعية غذائية"

ثلث أسمدة العالم عالقة في مضيق هرمز
الوكيل الإخباري-   حذرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) الأربعاء، من أن إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة يُنذر بصدمة هيكلية في قطاع الأغذية الزراعية، قد تُفضي إلى أزمة حادة في الأسعار العالمية للأغذية خلال 6 إلى 12 شهرا.

ولتجنب هذه النتيجة، أوصت الفاو بـ"إنشاء طرق تجارية بديلة، وضبط القيود على الصادرات، وحماية تدفقات المساعدات الإنسانية، وتكوين احتياطيات لاحتواء ارتفاع تكاليف النقل".


وقال ماكسيمو توريرو، كبير الاقتصاديين في الفاو، في مدونة صوتية جديدة الأربعاء "حان الوقت للبدء بالتفكير جدّيا في كيفية زيادة قدرة الدول على التكيّف مع التداعيات، وكيفية تعزيز قدرتها على الصمود في وجه هذا العائق، وذلك بهدف الحد من الآثار المحتملة".

 
 


