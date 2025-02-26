الفاو: الجوع يهدد أكثر من 4 ملايين صومالي

وأشارت المنظمة، في بيان، إلى أن السبب هو تفاقم ظروف الجفاف والصراع وارتفاع أسعار المواد الغذائية، مشددة على أن نقص التمويل الحاد أدى إلى تقليص أو قطع برامج إنقاذ الأرواح بالكامل.
ودعت إلى تمويل أكثر إلحاحا لتوسيع نطاق المساعدات الغذائية، ودعم التغذية وخدمات المياه والصرف الصحي، فضلا عن مبادرات سبل العيش للتخفيف من آثار الجفاف المتوقع في الصومال، مشيرة إلى أنه لم يتم تمويل خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في الصومال لعام 2025، التي تدعو إلى 1.42 مليار دولار إلا بنسبة 12.4 في المئة فقط.
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