الفاو: الجوع يهدد أكثر من 4 ملايين صومالي

الوكيل الإخباري- قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) اليوم الأربعاء، إن بيانات جديدة من الصومال تظهر أن 4.4 مليون شخص قد يواجهون الجوع بحلول نيسان المقبل.

اضافة اعلان



وأشارت المنظمة، في بيان، إلى أن السبب هو تفاقم ظروف الجفاف والصراع وارتفاع أسعار المواد الغذائية، مشددة على أن نقص التمويل الحاد أدى إلى تقليص أو قطع برامج إنقاذ الأرواح بالكامل.