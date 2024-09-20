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الفاو: 282 مليون شخص في العالم يواجهون الجوع الحاد

الفاو
الفاو
الجمعة، 20-09-2024 07:00 م

الوكيل الإخباري-   قال مدير مكتب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، دومينيك بورغون، إن نحو 282 مليون شخص حول العالم "يواجهون الجوع الحاد".

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وذكر بورغون، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، اليوم الجمعة، أن هذا العدد قد يرتفع مع بداية ظاهرة "النينو" الجوية.

 
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