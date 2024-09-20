الفاو: 282 مليون شخص في العالم يواجهون الجوع الحاد

وذكر بورغون، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، اليوم الجمعة، أن هذا العدد قد يرتفع مع بداية ظاهرة "النينو" الجوية.
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