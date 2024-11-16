 
السبت 2024-11-16 02:02 م
 

الفلبين.. إجلاء أكثر من 250 ألف شخص مع اقتراب إعصار

حالة طوارئ في الفلبين بسبب الاعصار
حالة طوارئ في الفلبين بسبب الاعصار
السبت، 16-11-2024 12:07 م
الوكيل الإخباري-  أمرت السلطات الفلبينية السبت بإجلاء أكثر من 250 ألف شخص وإعادة القوارب إلى الموانئ مع اقتراب "الإعصار الشديد" مان-يي الذي سيضرب الأرخبيل من الشرق.اضافة اعلان


وحذرت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية التي أعادت تصنيف مان-يي، من رياح ذات عواقب "وخيمة" إلى عواصف من المحتمل أن تكون مميتة.

ومن المتوقع أن يصل ارتفاع الأمواج صباح الأحد إلى 14 مترا بالقرب من جزيرة كاتاندوانيس (شرق) ذات الكثافة السكانية المنخفضة، حيث يُنتظر وصول مان-يي إلى اليابسة بين بعد ظهر السبت وصباح الأحد.

وهذا الإعصار، الذي ترافقه رياح تصل سرعتها إلى 215 كيلومترا في الساعة، هو سادس إعصار يضرب البلاد خلال شهر.

العربية
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

عربي ودولي موجة جفاف غير مسبوقة تضرب الولايات المتحدة هذا العام

الطفل البريطاني

منوعات بريطانيا.. قاضية تحكم بإنهاء حياة طفل

صورة عامة للعاصمة عمان

الطقس تفاصيل الحالة الجوية في الاردن يوم الاحد - تحذيرات

امطار

الطقس الارصاد : كتلة هوائية باردة قادمة الى الاردن امطار وانخفاض ملموس على الحرارة

شهداء بعد قصف الاحتلال

فلسطين ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 43,799 شهيدا و103,601 مصاب

ا

أخبار محلية من الأحد وحتى الأربعاء.. اعلان من إدارة الترخيص

مخلفات هجوم صاروخي روسي

عربي ودولي سلاح روسي "فتاك" يدخل الخدمة .. قد يغير معادلة حرب أوكرانيا

ا

أخبار محلية الأردن يُشارك بمنتدى حول التمكين الاقتصادي للمرأة في القاهرة



 


الأكثر مشاهدة