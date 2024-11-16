الفلبين.. إجلاء أكثر من 250 ألف شخص مع اقتراب إعصار

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية التي أعادت تصنيف مان-يي، من رياح ذات عواقب "وخيمة" إلى عواصف من المحتمل أن تكون مميتة.
ومن المتوقع أن يصل ارتفاع الأمواج صباح الأحد إلى 14 مترا بالقرب من جزيرة كاتاندوانيس (شرق) ذات الكثافة السكانية المنخفضة، حيث يُنتظر وصول مان-يي إلى اليابسة بين بعد ظهر السبت وصباح الأحد.
وهذا الإعصار، الذي ترافقه رياح تصل سرعتها إلى 215 كيلومترا في الساعة، هو سادس إعصار يضرب البلاد خلال شهر.
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