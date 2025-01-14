الفلبين: إجلاء 46 ألف شخص بسبب سوء الأحوال الجوية

ووفقا لوكالة الأنباء الفلبينية، قال المتحدث باسم الدفاع المدني جريميل أليكسيس ناز، إن التهديد بالفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار دفع إلى عملية الإخلاء.
وأضاف "نحن ننسق مع مكاتب إدارة الحد من مخاطر الكوارث الإقليمية في جميع المحافظات لتقديم تقرير موثوق ومحدث عن الأفراد المتضررين"، موضحا أن 9896 أسرة تضم 46709 أفراد من 4 محافظات نزحت.
من جانبها، قالت الإدارة الفلبينية للخدمات الجوية والجيوفيزيائية والفلكية، إن الأمطار الناجمة عن الرياح الموسمية الشمالية الشرقية (أميهان) ستستمر في منطقة بيكول، ومن المتوقع أن يؤدي خط القص إلى هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة .
وخط القص، منطقة تلتقي فيها الرياح الدافئة والباردة، تتسبب في تكوين سحب مطرية.
بترا
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