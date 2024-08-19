الفلبين تسجل أول إصابة بجدري القرود منذ كانون الأول الماضي

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الاثنين، اكتشاف حالة إصابة جديدة بجدري القرود في البلاد وهي الأولى منذ كانون الأول الماضي.

اضافة اعلان



وذكرت قناة "إيه بي إس- سي بي إن" التلفزيونية ، أن المريض فلبيني يبلغ من العمر 33 عامًا "ليس لديه تاريخ سفر خارج الفلبين، ولكن كان على اتصال وثيق بشخص مسافر قبل 3 أسابيع من ظهور أعراض عليه كالحمى والطفح الجلدي".



والأسبوع الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي مرض الجدري في إفريقيا يمثل حالة طوارئ عالمية للصحة العامة محل اهتمام دولي.



وبسبب قلقها من زيادة الحالات في جمهورية الكونغو الديمقراطية وانتشارها إلى الدول المجاورة، عقدت منظمة الصحة العالمية على عجل اجتماعا للخبراء لدراسة تفشي المرض.



وتعد حالة الطوارئ الصحية محل الاهتمام الدولي أعلى مستوى إنذار بموجب اللوائح الصحية الدولية، والتي تعتبر ملزمة قانونًا لـ 196 دولة.



وجدري القردة مرض معد ينجم عن فيروس ينتقل إلى البشر عن طريق الحيوانات المصابة، ولكن يمكن أيضا أن ينتقل بين البشر عبر الاتصال الجسدي الوثيق.