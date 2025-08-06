الفلبين :مقتل 40 شخصًا بسبب عواصف ورياح موسمية

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الوكيل الإخباري- لقي 40 شخصاً حتفهم في الفلبين وأُصيب 33 آخرون، وما زال ثمانية في عداد المفقودين، بسبب الاجتياح المشترك للأعاصير المدارية "كريسينج" و"دانتي" و"إمونج" والرياح الموسمية الجنوبية الغربية. اضافة اعلان





وبحسب وكالة الأنباء الفلبينية، ذكر المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث في الفلبين في تقرير اليوم الأربعاء، أن معظم الوفيات كانت في منطقة العاصمة الوطنية، حيث تُوفي بها تسعة أشخاص.



كما تضررت أو نُزحت أكثر من مليوني أسرة، أو أكثر من ثمانية ملايين ونصف المليون من أفراد يعيشون في 8673 قرية بسبب الفيضانات العارمة.



وحتى اليوم ما زالت أكثر من 23 ألف أسرة، أو ما يعادل 86 ألفاً و428 فرداً يعيشون في مراكز إجلاء، بينما 27 ألفاً و861 أسرة أو 108160 فرداً يعيشون خارجها.



وتضررت خطوط الكهرباء في 180 مدينة أو بلدية، وتم استعادة التيار الكهربائي حتى الآن إلى 165 مدينة، بينما 15 مدينة أخرى، جميعها في منطقة "إلوكوس"، لا تزال تعاني من انقطاع التيار الكهربائي.