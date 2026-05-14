الفلك الدولي يحدد موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك

وأوضح المركز أنه نظرا لإمكانية رؤية الهلال من العالم الإسلامي مساء الأحد، فمن المتوقع أن يكون الاثنين 18 أيار غرة شهر ذي الحجة، وأن يصادف الأربعاء 27 أيار أول أيام عيد الأضحى المبارك في معظم دول العالم الإسلامي.
وبيّن المركز تفاصيل وضع الهلال في عدد من المدن العربية والعالمية وقت غروب الشمس الأحد 17 أيار، حيث يغيب القمر في جاكرتا بعد 26 دقيقة من غروب الشمس، ويبلغ عمر الهلال هناك 15 ساعة و36 دقيقة، مع إمكانية رؤيته باستخدام التلسكوب فقط.
وفي أبوظبي، يغيب القمر بعد 58 دقيقة من غروب الشمس، ويبلغ عمر الهلال 18 ساعة و45 دقيقة، فيما يغيب في مكة المكرمة بعد 58 دقيقة أيضا، بعمر 19 ساعة و22 دقيقة.
أما في عمّان والقدس، فيغيب القمر بعد 69 دقيقة من غروب الشمس، ويبلغ عمر الهلال 19 ساعة و55 دقيقة، بينما يغيب في القاهرة بعد 67 دقيقة، بعمر 20 ساعة، وفي الرباط بعد 79 دقيقة، بعمر 22 ساعة و06 دقائق. وأكد المركز أن رؤية الهلال في أبوظبي ومكة المكرمة وعمّان والقدس والقاهرة والرباط ستكون ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيا.
وأشار المركز إلى أن أقل مدة مكث لهلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة بلغت 29 دقيقة، فيما بلغ أقل عمر لهلال أمكنت رؤيته 15 ساعة و33 دقيقة، لافتا إلى أن تجاوز هذه القيم لا يعني بالضرورة إمكانية رؤية الهلال، إذ تعتمد الرؤية أيضا على عوامل أخرى، منها البعد الزاوي عن الشمس، وارتفاع الهلال عن الأفق وقت الرصد، وصفاء الغلاف الجوي، وخبرة الراصد.
ودعا المشروع الإسلامي لرصد الأهلة التابع لمركز الفلك الدولي المهتمين إلى متابعة نتائج رصد الهلال عبر موقعه الإلكتروني، والمشاركة في عمليات التحري وإرسال نتائج الرصد لتدقيقها ونشرها تباعا، موضحا أن المشروع أُسس عام 1998 ويضم حاليا أكثر من 1500 عضو من علماء ومهتمين برصد الأهلة وحساب التقاويم.
-
أخبار متعلقة
-
ترامب: المحادثات مع شي جين بينغ سارت بشكل "ممتاز"
-
قاضٍ أمريكي يعلق عقوبات ترامب على خبيرة أممية انتقدت حرب غزة
-
الإمارات تنفي استقبال نتنياهو أو أي وفد عسكري إسرائيلي على أراضيها
-
الأمن السوري يعلن القبض على المجرم سعيد شاكوش في اللاذقية
-
ترامب لشي جين بينغ: أنت قائد عظيم
-
إليك ما يجب معرفته عن محادثات لبنان وإسرائيل اليوم
-
الرئيس الصيني يحذر ترامب من خطر نشوب صراع إذا أسيء التعامل مع قضية تايوان
-
هجوم جوي واسع النطاق يستهدف كييف