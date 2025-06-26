الفلك الدولي ينشر صور هلال محرم

وقال المركز، إنه تم تصوير الهلال بواسطة مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي، صباح اليوم عند الساعة 08:45 صباحا بتوقيت الإمارات.
وأضاف، أن بعد القمر عن الشمس 12 درجة، وعمره 17 ساعة.
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