الفلك الدولي ينشر صور هلال محرم

الوكيل الإخباري- نشر مركز الفلك الدولي اليوم الخميس، صورا لهلال شهر محرم 1447هـ كما تم تصويره نهارا من أبو ظبي.



وقال المركز، إنه تم تصوير الهلال بواسطة مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي، صباح اليوم عند الساعة 08:45 صباحا بتوقيت الإمارات.



وأضاف، أن بعد القمر عن الشمس 12 درجة، وعمره 17 ساعة.

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