الفيضانات تودي بحياة 36 شخصا في أفغانستان وتفاقم الأزمة الإنسانية

ووفقا للمتحدث باسم الهيئة، جانان سايق، فإن الفيضانات دمرت أكثر من 300 منزل بشكل كامل، بالإضافة إلى إلحاق أضرار بالغة بالأراضي الزراعية.
كما أدت هذه الكارثة الطبيعية إلى إغلاق العديد من الطرق الرئيسية بسبب تساقط الثلوج الكثيفة والسيول الجارفة، فيما تعمل السلطات هناك على إعادة فتحها.
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