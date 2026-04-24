"الفيفا" يسقط مقترح ترامب ويضع حدا للتدخلات

الوكيل الإخباري- رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم وإيطاليا مقترحا مثيرا للجدل قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقضي باستبدال منتخب إيران لكرة القدم بمنتخب إيطاليا في مونديال 2026.





وبحسب صحيفة "إل باييس" الإسبانية نقلا عن مصادر داخل الفيفا، فإن الفكرة "غير قابلة للتطبيق" من الناحية التنظيمية والقانونية، حيث تنص اللوائح على أن أي مقعد شاغر – في حال غياب منتخب من قارة آسيا – يجب أن يمنح لمنتخب آخر من نفس القارة، وليس لمنتخب أوروبي مثل إيطاليا.



كما شدد رئيس الفيفا جياني إنفانتينو على ثقته في مشاركة إيران بشكل طبيعي في البطولة، التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بين 11 يونيو و19 يوليو 2026، مؤكدا أن مبدأ التأهل يجب أن يبقى قائما على النتائج داخل الملعب.



في إيطاليا، قوبل المقترح برفض شديد، حيث وصف وزير الاقتصاد جيانكارلو جورجيتي الفكرة بأنها "مخجلة"، فيما أكد وزير الرياضة أندريا أبودي أن التأهل لا يمكن أن يتم إلا عبر التصفيات، وليس عبر قرارات سياسية أو استثنائية.



وتعود جذور هذه الفكرة إلى مبعوث ترامب باولو زامبولي، الذي سبق أن طرح مقترحات مشابهة في مونديال 2022 دون أي استجابة من الفيفا، حيث أثار جدلا واسعا بمحاولته استبعاد إيران وإشراك إيطاليا بدلا منها.



وتشير التقارير إلى أن هذه المبادرة تحمل أيضا أبعادا سياسية، في ظل محاولات لتحسين العلاقات بين واشنطن وروما، لكنها اصطدمت سريعا باللوائح الصارمة للفيفا ورفض الأطراف المعنية.



وتعرضت إيطاليا لصدمة كبيرة في مارس الماضي، بعد أن فشل المنتخب الوطني في التأهل إلى كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، عقب هزيمته أمام البوسنة ⁠والهرسك (1-4) بركلات الترجيح في الملحق الأوروبي للتصفيات.



يذكر أن قرعة مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، أوقعت منتخب إيران في مجموعة واحدة وهي السابعة مع منتخبات كل من بلجيكا، مصر ونيوزيلندا.









