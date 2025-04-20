القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية: لن نرد على الرسوم الجمركية الأمريكية

الوكيل الإخباري- صرح القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية بأن بلاده لن ترد على الرسوم الجمركية الأمريكية، مشيرا إلى "ديون بلاده التاريخية" لواشنطن قبل بدء المحادثات بين الجانبين الأسبوع المقبل.



وفي مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" قال هان ديوك سو، القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، الذي يشغل منصب الرئيس بالإنابة بعد إقالة يون سوك يول من منصبه هذا الشهر من قبل المحكمة الدستورية في البلاد، إن "دور الولايات المتحدة كان هائلا في جعل كوريا على ما هي عليه الآن".

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وأضاف هان: "بعد دمار الحرب الكورية، قدمت لنا الولايات المتحدة المساعدات ونقل التكنولوجيا والاستثمارات وضمانات الأمن، مما ساعد في جعل كوريا الجنوبية بيئة استثمارية مريحة للغاية للأجانب".



وتابع: "إن براعتنا الصناعية وتطورنا المالي وثقافتنا ونمونا وثروتنا يعود الفضل فيها بشكل كبير إلى مساعدة الولايات المتحدة".



وفي ضوء هذا الامتنان، ستدخل سيئول أحد شركاء واشنطن الاقتصاديين بآسيا، في مفاوضات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سعيا لإيجاد حلول "أكثر فائدة للطرفين، بدلا من اعتبار أفعالهم هدفا يجب علينا الرد عليه"، وفقا لقول هان.



واستاء المسؤولون الكوريون الجنوبيون عندما أعلن ترامب فرض تعريفة جمركية "متبادلة" بنسبة 25% على البلاد هذا الشهر، على الرغم من اتفاقية التجارة الحرة التي لا تفرض كوريا الجنوبية بموجبها تعريفات جمركية على السلع الأمريكية.