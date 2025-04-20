الأحد 2025-04-20 10:58 ص
 

القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية: لن نرد على الرسوم الجمركية الأمريكية

ل
أرشيفية
 
الأحد، 20-04-2025 07:38 ص

الوكيل الإخباري- صرح القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية بأن بلاده لن ترد على الرسوم الجمركية الأمريكية، مشيرا إلى "ديون بلاده التاريخية" لواشنطن قبل بدء المحادثات بين الجانبين الأسبوع المقبل.

وفي مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" قال هان ديوك سو، القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، الذي يشغل منصب الرئيس بالإنابة بعد إقالة يون سوك يول من منصبه هذا الشهر من قبل المحكمة الدستورية في البلاد، إن "دور الولايات المتحدة كان هائلا في جعل كوريا على ما هي عليه الآن".

اضافة اعلان


وأضاف هان: "بعد دمار الحرب الكورية، قدمت لنا الولايات المتحدة المساعدات ونقل التكنولوجيا والاستثمارات وضمانات الأمن، مما ساعد في جعل كوريا الجنوبية بيئة استثمارية مريحة للغاية للأجانب".


وتابع: "إن براعتنا الصناعية وتطورنا المالي وثقافتنا ونمونا وثروتنا يعود الفضل فيها بشكل كبير إلى مساعدة الولايات المتحدة".


وفي ضوء هذا الامتنان، ستدخل سيئول أحد شركاء واشنطن الاقتصاديين بآسيا، في مفاوضات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سعيا لإيجاد حلول "أكثر فائدة للطرفين، بدلا من اعتبار أفعالهم هدفا يجب علينا الرد عليه"، وفقا لقول هان.


واستاء المسؤولون الكوريون الجنوبيون عندما أعلن ترامب فرض تعريفة جمركية "متبادلة" بنسبة 25% على البلاد هذا الشهر، على الرغم من اتفاقية التجارة الحرة التي لا تفرض كوريا الجنوبية بموجبها تعريفات جمركية على السلع الأمريكية.

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

ل

خاص بالوكيل العثور على طفل مفقود في المفرق

ثسصيئش

منوعات بعد تدخل السيسي لحل أزمته.. من هو مؤمن عادل صاحب سلسلة 'بـ لبن'؟

ب

اقتصاد محلي تطورات مشروع قانون ضريبة الأبنية الجديد في الأردن

ثب

فن ومشاهير بعد تعرضها للتنمر والانتقادات.. ريهام عبد الغفور توجه رسالة مؤثرة فما القصة؟

حمدي إبراهيم خليل أبو حجر الحياصات رحمه الله

نعـي فـاضل حمدي أبو حجر الحياصات في ذمة الله

فلسطين تحذر من مخطط لتفجير ونسف المسجد الأقصى

فلسطين مخاوف فلسطينية من مخطط لتفجير المسجد الأقصى

98989998

طب وصحة تشعر بالنعاس أثناء النهار؟ إليك هذه النصائح للبقاء نشطا

لقطة من الحادث الصادم

عربي ودولي مصرع 4 أشخاص بتحطم طائرة صغيرة بولاية إلينوي الأميركية



 
 





الأكثر مشاهدة