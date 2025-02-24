 
الإثنين 2025-02-24 02:05 ص
 

القاهرة والخرطوم تشكلان فريقا مشتركا بشأن إعادة إعمار السودان

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
الإثنين، 24-02-2025 01:32 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت مصر والسودان إنشاء فريق مشترك من البلدين لدراسة التجارب الدولية في عملية إعادة الإعمار؛ لتعزيز فرص تحقيق الهدف المنشود من عملية إعادة الإعمار بالسودان.

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وذكر بيان مشترك بعد اجتماع آلية التشاور السياسي بين مصر والسودان الذي عُقد في القاهرة الأحد، أن الجانب المصري جدد استعداد مصر الكامل للمساهمة في عملية إعادة الإعمار في السودان، والترحيب بجهود الحكومة السودانية في حشد الدعم الإقليمي والدولي اللازمين لإعادة تهيئة قطاعات الدولة السودانية.

وأضاف أن وفدي البلدين برئاسة وزيري الخارجية، ناقشا تطورات الأوضاع في السودان وأكدا أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه واستقلاله واحترام سيادته وكل مؤسساته الوطنية، بما في ذلك القوات المسلحة، وعدم التدخل في الشأن الداخلي السوداني تحت أي ذريعة.

وأكد البلدان رفضهما لأي خطوات من شأنها المساس بسيادة السودان، كما أكد الجانبان ضرورة إنهاء الحرب فيه، وشدد البلدان، على أن حل الأزمة حق أصيل مملوك للشعب السوداني دون إملاءات خارجية.

وأعرب وزير خارجية السودان علي يوسف عن بالغ التقدير للجهود التي تبذلها مصر لدعم السودان على كل المستويات، وكذلك استضافة مصر للسودانيين الفارين من ويلات الحرب وتوفير الرعاية اللازمة لهم. كما أعرب الجانب المصري عن تقديره لجهود حكومة السودان في حماية المدنيين وانخراطها الفاعل في المنظومة الأممية، وفق البيان.

 
gnews

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