القاهرة والخرطوم تشكلان فريقا مشتركا بشأن إعادة إعمار السودان

وأضاف أن وفدي البلدين برئاسة وزيري الخارجية، ناقشا تطورات الأوضاع في السودان وأكدا أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه واستقلاله واحترام سيادته وكل مؤسساته الوطنية، بما في ذلك القوات المسلحة، وعدم التدخل في الشأن الداخلي السوداني تحت أي ذريعة.
وأكد البلدان رفضهما لأي خطوات من شأنها المساس بسيادة السودان، كما أكد الجانبان ضرورة إنهاء الحرب فيه، وشدد البلدان، على أن حل الأزمة حق أصيل مملوك للشعب السوداني دون إملاءات خارجية.
وأعرب وزير خارجية السودان علي يوسف عن بالغ التقدير للجهود التي تبذلها مصر لدعم السودان على كل المستويات، وكذلك استضافة مصر للسودانيين الفارين من ويلات الحرب وتوفير الرعاية اللازمة لهم. كما أعرب الجانب المصري عن تقديره لجهود حكومة السودان في حماية المدنيين وانخراطها الفاعل في المنظومة الأممية، وفق البيان.
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