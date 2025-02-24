القاهرة والخرطوم تشكلان فريقا مشتركا بشأن إعادة إعمار السودان

الوكيل الإخباري- أعلنت مصر والسودان إنشاء فريق مشترك من البلدين لدراسة التجارب الدولية في عملية إعادة الإعمار؛ لتعزيز فرص تحقيق الهدف المنشود من عملية إعادة الإعمار بالسودان.

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