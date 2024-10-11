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القبة الحديدية تفشل باعتراض صواريخ لبنانية

منظومة القبة الحديدية لإسرائيل
القبة الحديدية
الجمعة، 11-10-2024 07:13 م
الوكيل الإخباري-   أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة، أنّ حزب الله اللبناني أطلق نحو 80 صاروخًا باتجاه شمال الأراضي المحتلة.اضافة اعلان


وقال الجيش في بيانه، إنّ القبة الحديدة اعترضت عددًا منها في حين سقط بعضها في مناطق مفتوحة.
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