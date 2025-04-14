القبض على المشتبه به في إحراق منزل حاكم ولاية بنسلفانيا

وفي مؤتمر صحفي الأحد، كشف مفوض شرطة الولاية، العقيد كريستوفر باريس، أن المشتبه به هو كودي بالمر من مدينة هاريسبرغ، وقد يواجه تهما تشمل "محاولة قتل والإرهاب والحرق العمد مع ظروف مشددة والاعتداء على مجموعة بأعذار مشددة".
وفي وقت سابق، أعلن حاكم ولاية بنسلفانيا الأمريكية جوش شابيرو عن تعرض مقر إقامته في مدينة هاريسبرغ للحريق نتيجة حادث حرق متعمد، مؤكدا عدم وقوع إصابات، وقد تم إخماد الحريق بنجاح.
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