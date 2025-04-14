القبض على المشتبه به في إحراق منزل حاكم ولاية بنسلفانيا

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام أمريكية الأحد، نقلا عن مصادر أمنية بأن الشرطة الأمريكية أوقفت رجلا يشتبه في تورطه بحرق مقر إقامة حاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو.

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