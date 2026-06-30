القبض على 184 متهما بالإرهاب والمخدرات والابتزاز في العراق

الوكيل الإخباري- أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، الثلاثاء، القبض على 184 متهما بقضايا الإرهاب والمخدرات والابتزاز خلال حزيران، ضمن حصيلة عملياته النوعية في مختلف المحافظات.

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وذكر بيان للأمن الوطني، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن حصيلة العمليات خلال حزيران 2026 شملت القبض على 184 متهماً في قضايا الإرهاب والمخدرات والابتزاز، إلى جانب قضايا أخرى متفرقة.



وأوضح البيان أن العمليات أسفرت عن القبض على 26 متهما بالإرهاب، و57 متهما بتجارة وترويج المخدرات، و101 متهم بالابتزاز والتهديد، إضافة إلى 41 متهماً بجرائم النصب والاحتيال، و15 متهما بالانتماء إلى حركات دينية متطرفة، و48 متهما بالانتماء إلى حزب البعث المحظور والترويج له، فضلا عن 5 متهمين بالاتجار بالبشر و8 متهمين بتهريب المشتقات النفطية.