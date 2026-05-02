القتال في أوكرانيا يقترب من معقل مهم للقوات الأوكرانية في دونيتسك

تشكل كوستيانتينيفكا، إلى جانب مدن أخرى، ما يُعرف باسم حزام الحصن في شرق البلاد، وهي منطقة شديدة التحصين من قبل الجيش الأوكراني.
وقال سيرسكي على تطبيق تيليغرام "نتصدى للمحاولات المستمرة من المحتلين الروس للسيطرة على ضواحي كوستيانتينيفكا باستخدام تكتيكات التسلل. وتجري حاليا إجراءات لمكافحة التخريب في المدينة".
وأظهرت خرائط عمليات على مدونة "ديب ستيت" الأوكرانية المعنية بالشأن العسكري أن القوات الروسية تسيطر على منطقة تبعد حوالي كيلومتر واحد فقط عن الضواحي الجنوبية للمدينة.
وتم تمييز أجزاء صغيرة من كوستيانتينيفكا في الجنوب الشرقي بأنها مناطق رمادية، مما يعني أنه لا أوكرانيا ولا روسيا تسيطران عليها بشكل كامل.
وتطالب روسيا أوكرانيا بالانسحاب من الأجزاء التي فشلت في الاستيلاء عليها في منطقتي دونيتسك ولوجانسك المجاورة خلال حربها الشاملة التي بدأت قبل أربع سنوات. وتعثرت محادثات السلام التي توسطت فيها الولايات المتحدة بسبب هذه المسألة، إذ يقول المسؤولون الأوكرانيون إن كييف لن تتنازل عن الأراضي التي ما تزال تسيطر عليها.
وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، لم تتمكن القوات الروسية من الاستيلاء على أي تجمعات سكنية كبيرة في أوكرانيا، واكتفت بالتقدم ببطء والسيطرة على بلدات صغيرة، معظمها في شرق أوكرانيا.
-
