الإثنين 2026-08-03 08:48 م

القضاء الإسباني يفتح تحقيقًا أوليًا في أحداث سبتة وسط دعوات لاحترام سيادة القانون

فتحت المحكمة الوطنية الإسبانية تحقيقًا أوليًا بشأن أحداث العبور الجماعي التي شهدتها مدينة سبتة، فيما دعت جمعيات قضائية إلى التعامل مع الأزمة في إطار سيادة القانون، محذرة من استغلالها لتأجيج خطاب الكرا
ارشيفية
 
الإثنين، 03-08-2026 07:26 م

الوكيل الإخباري-  فتحت المحكمة الوطنية الإسبانية تحقيقًا أوليًا بشأن أحداث العبور الجماعي التي شهدتها مدينة سبتة، فيما دعت جمعيات قضائية إلى التعامل مع الأزمة في إطار سيادة القانون، محذرة من استغلالها لتأجيج خطاب الكراهية ضد المهاجرين.اضافة اعلان

:
جاء فتح التحقيق استجابة لشكوى تقدمت بها منظمة "إيوستيتيا أوروبا"، التي اعتبرت أن الوقائع قد تنطوي على جرائم تتعلق بأمن الدولة، والانتماء إلى تنظيم إجرامي، وتسهيل الهجرة غير النظامية.

وكلفت المحكمة الشرطة الوطنية بإعداد تقرير مفصل حول عمليات العبور التي شهدتها سبتة، لا سيما يومي 30 و31 تموز، مع تحديد ما إذا كانت تمت بتنسيق من شبكات أو مجموعات إجرامية، وجمع المعلومات المتعلقة بالجهات المشتبه في ضلوعها بالتخطيط أو التنظيم أو التنفيذ أو التحريض.

وفي السياق ذاته، أفادت تقارير إعلامية بأن جمعية "ليبيروم" القانونية تقدمت بطلب للانضمام إلى القضية بصفة ادعاء شعبي.

بالتوازي، دعت جمعية القضاة والقاضيات من أجل الديمقراطية والاتحاد التقدمي لأعضاء النيابة السلطات الإسبانية إلى إدارة الأزمة وفق سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، مؤكدتين أن حماية الحدود لا تبرر المساس بالحق في الحياة أو كرامة المهاجرين.

وحذرت الجمعيتان من استغلال الأزمة لتغذية خطاب الكراهية أو التحريض ضد الأجانب، مشددتين على أن ما شهدته سبتة يتطلب معالجة قانونية وإنسانية بعيدة عن الاستقطاب السياسي.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية وزير الاستثمار: قرارات مجلس الوزراء وسّعت نطاق الحوافز الصناعية في المحافظات

تت

أخبار محلية وزارة الشباب: جلسة تدريبية لضباط ارتباط جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي

أصبحت جرعات الكركم من المشروبات الصحية الشائعة، لاحتوائها على مركب الكركمين المعروف بخصائصه المضادة للالتهابات والأكسدة، إذ تُحضَّر عادةً من الكركم الطازج أو المطحون مع الزنجبيل والليمون والفلفل الأسو

طب وصحة هكذا يؤثر تناول جرعة من الكركم يوميًا على جسمك

وكان ترامب أعلن أن المحادثات مع إيران ستبدأ الاثنين بعدما علّق شنّ ضربات عليها مشترطا التوصل إلى اتفاق سريع، لكنه امتنع عن تحديد موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق. وقال ترامب للصحفيين مساء الأحد، على متن ا

عربي ودولي سنتكوم: غيرنا مسار 44 سفينة تجارية وعطلنا سفينتين منذ استئناف حصار إيران

الغذاء والدواء: إغلاق 15 منشأة ومطعم شاورما خلال عيد الأضحى

أخبار محلية بعد طرح برنامج الوكيل.. الغذاء والدواء تتخذ تدابير صحية جديدة لضمان سلامة الشاورما والمايونيز

أرشيفية

عربي ودولي الحرس الثوري يؤكد استعداده لمواجهة أي تهديد على الحدود الشمالية الغربية

ا

عربي ودولي ترقب لانطلاق المفاوضات التي أعلن عنها ترامب في ظل نفي إيراني

فتحت المحكمة الوطنية الإسبانية تحقيقًا أوليًا بشأن أحداث العبور الجماعي التي شهدتها مدينة سبتة، فيما دعت جمعيات قضائية إلى التعامل مع الأزمة في إطار سيادة القانون، محذرة من استغلالها لتأجيج خطاب الكرا

عربي ودولي القضاء الإسباني يفتح تحقيقًا أوليًا في أحداث سبتة وسط دعوات لاحترام سيادة القانون



 
 






الأكثر مشاهدة

 