القضاء الإسرائيلي يرفض طلبا لنتنياهو

أرشيفية
 
الأربعاء، 29-04-2026 11:22 ص

الوكيل الإخباري- رفضت المحكمة المركزية في تل أبيب طلبا تقدم به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتقليص مدة حضوره في جلسات محاكمته لـ"دواع أمنية".

ورفض القضاة هذا المطلب المقدم خلال ساعات الليل، مما يعني استمرار إجراءات المحاكمة وفق الجدول الزمني المعتاد. وكانت القناة 12 العبرية قد أفادت بتفاصيل هذا الرفض القضائي الذي يتعلق بإحدى القضايا الأكثر حساسية في الساحة السياسية الإسرائيلية.

وفي حال أدانت المحكمة نتنياهو بالتهم المنسوبة إليه، فإن القانون الإسرائيلي ينص على عقوبات قد تصل إلى السجن الفعلي، مما يضع رئيس الحكومة الحالي أمام مصير قضائي حاسم.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي مثل أمس الثلاثاء أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للمرة 81 منذ بدء محاكمته عام 2020، للرد على تهم الفساد الموجهة له.


كما أن هذه المرة الأولى التي يمثل فيها نتنياهو أمام المحكمة منذ نحو شهرين، أي منذ اندلاع الحرب على إيران في 28 فبراير الماضي.


وكان من المقرر أن يمثل نتنياهو أمام المحكمة الاثنين، لكنه طلب إلغاء الجلسة متذرعا بـ"أسباب أمنية"، قبل أن يعقد مشاورات أمنية بشأن الحرب على لبنان.

 
 


أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة

 