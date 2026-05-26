القضاء الإيراني يعلّق عمل هيئة رئاسية أمرت بإعادة خدمة الإنترنت

الثلاثاء، 26-05-2026 04:36 م

الوكيل الإخباري-   علّق القضاء الإيراني الثلاثاء عمل هيئة رئاسية أمرت بإعادة خدمة الإنترنت بعد قطعها بصورة شبه كاملة منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وذكر موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية أن قرار تعليق عمل الهيئة الرئاسية جاء عقب "تقديم شكاوى"، دون أن تتضح في الوقت الحاضر الجهة التي قدمتها.


ويطال القرار القضائي "الهيئة الخاصة لتنظيم وإدارة الفضاء الإلكتروني للبلاد"، وهي هيئة شكّلها الرئيس مسعود بيزشكيان في 12 أيار/مايو.

 
 


