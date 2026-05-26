القضاء الإيراني يعلّق عمل هيئة رئاسية أمرت بإعادة خدمة الإنترنت

الوكيل الإخباري- علّق القضاء الإيراني الثلاثاء عمل هيئة رئاسية أمرت بإعادة خدمة الإنترنت بعد قطعها بصورة شبه كاملة منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وذكر موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية أن قرار تعليق عمل الهيئة الرئاسية جاء عقب "تقديم شكاوى"، دون أن تتضح في الوقت الحاضر الجهة التي قدمتها.