الأحد 2026-05-10 09:56 م

القضاء السوري يتهم عاطف نجيب بانتهاكات في درعا ترقى إلى "جرائم حرب"

الأحد، 10-05-2026 08:45 م

الوكيل الإخباري-   وجّه القضاء السوري، الأحد، إلى المسؤول الأمني السابق عاطف نجيب اتهامات بجرائم قتل وتعذيب واعتقال تعسفي "ترقى الى جرائم حرب"، ارتكبها بحق متظاهرين سلميين شاركوا في أولى التحركات الاحتجاجية ضد السلطة عام 2011 في محافظة درعا في جنوب البلاد.

وتولى نجيب آنذاك رئاسة فرع الأمن السياسي في درعا، حيث اندلعت شرارة الانتفاضة الشعبية ضد الحكم السابق، وسرعان ما أدرجته واشنطن في نيسان 2011، أي بعد شهر من انطلاق التظاهرات الشعبية، على لائحة العقوبات على خلفية "انتهاكات لحقوق الإنسان".

 
 


