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القضاء العراقي: ضبط 11 مليون دولار و4 مليارات دينار في قضية وكيل وزير النفط

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جانب من المضبوطات
 
الإثنين، 29-06-2026 10:25 م

الوكيل الإخباري- أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، الاثنين، بأن التحقيقات مع المتهم الموقوف وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع العراقي، علي معارج صويدج البهادلي، أسفرت عن ضبط مبالغ مالية بلغت 11 مليون دولار و4 مليارات دينار عراقي، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).

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وقال إعلام القضاء في بيان إن "قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، أوضح أن التحقيقات الأولية مع المتهم الموقوف علي معارج صويدج البهادلي، وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع، أسفرت عن ضبط مبالغ مالية بلغت 11 مليون دولار و4 مليارات دينار عراقي، فضلاً عن ضبط عدد من العقارات.


وأضاف القاضي المختص، أن "التحقيقات ما زالت مستمرة".

 
 


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