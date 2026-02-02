الإثنين 2026-02-02 12:53 م

القضاء العراقي يباشر التحقيق مع مئات من عناصر داعش العائدين من سوريا

الإثنين، 02-02-2026 11:33 ص
الوكيل الإخباري-   باشر القضاء العراقي، اليوم الاثنين، إجراءات التحقيق مع 1387 عنصرًا من تنظيم "داعش" الإرهابي من المحتجزين في سوريا، بعد أن تسلّمهم العراق مؤخرًا.اضافة اعلان


وأعلنت محكمة تحقيق الكرخ الأولى، في بيان، أنها باشرت التحقيق بإشراف مباشر من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى، عبر عدد من القضاة المختصين في مكافحة الإرهاب.

ونوّه البيان إلى أن إجراءات التعامل مع الموقوفين ستكون ضمن الأطر القانونية والإنسانية المعتمدة، وبما ينسجم مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في سياق مساعي العراق لاستكمال التحقيقات ومحاسبة المتورطين بجرائم تنظيم داعش وفق القوانين النافذة، بالتوازي مع تنسيق دولي يهدف إلى معالجة ملف عناصر داعش والجرائم التي ترتقي إلى أن تكون جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.

يُذكر أن العدد المتوقع وصوله يصل إلى أكثر من 7000 عنصر من تنظيم داعش، كما سيعمل المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي على توثيق وتزويد جهات التحقيق والمحاكم بالوثائق والأدلة المؤرشفة مسبقًا.

