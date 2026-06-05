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القضاء الفرنسي يفتح تحقيقا بشأن اعتداء الاحتلال على فرنسيين شاركوا في “أسطول الصمود”

علم فرنسا
فرنسا
 
الجمعة، 05-06-2026 08:17 م

الوكيل الإخباري-    فتح القضاء الفرنسي، اليوم الجمعة، تحقيقا في “التعذيب” و”جرائم حرب” حول كيفية معاملة الاحتلال الإسرائيلي لمواطنين فرنسيين كانوا على متن “أسطول الصمود”، المتجه لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وفق ما أفادت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب.

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وأوضحت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب، أنها عهدت إلى المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية بهذا التحقيق الأولي المفتوح بشبهة “التعذيب، بالمعنى المقصود في اتفاقية نيويورك المؤرخة 10 كانون الأول/ ديسمبر 1984″ و”جرائم حرب”.

 
 


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