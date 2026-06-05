القضاء الفرنسي يفتح تحقيقا بشأن اعتداء الاحتلال على فرنسيين شاركوا في “أسطول الصمود”

الوكيل الإخباري- فتح القضاء الفرنسي، اليوم الجمعة، تحقيقا في “التعذيب” و”جرائم حرب” حول كيفية معاملة الاحتلال الإسرائيلي لمواطنين فرنسيين كانوا على متن “أسطول الصمود”، المتجه لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وفق ما أفادت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب.

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