القضاء الكوري الجنوبي يمدد توقيف رئيس البلاد المعزول

وعلّلت محكمة سول حيث مثل الرئيس المعزول، القرار بـ"تخوّف" من أن يعمد الأخير إلى "إتلاف أدلة" في تحقيق يطاله.
وكان الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول قد وصل السبت، إلى المحكمة في سول التي ستبتّ في طلب تمديد احتجازه، بعد توقيفه للتحقيق معه في محاولته فرض الأحكام العرفية في البلد.
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