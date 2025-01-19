 
الأحد 2025-01-19 02:14 ص
 

القضاء الكوري الجنوبي يمدد توقيف رئيس البلاد المعزول

الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك
الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك
الأحد، 19-01-2025 12:52 ص
الوكيل الإخباري-   مدّدت محكمة كورية جنوبية، الأحد، توقيف رئيس البلاد يون سوك يول المعزول على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية، في قرار أثار حفيظة مناصرين له سرعان ما اقتحموا مقر المحكمة.اضافة اعلان


وعلّلت محكمة سول حيث مثل الرئيس المعزول، القرار بـ"تخوّف" من أن يعمد الأخير إلى "إتلاف أدلة" في تحقيق يطاله.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول قد وصل السبت، إلى المحكمة في سول التي ستبتّ في طلب تمديد احتجازه، بعد توقيفه للتحقيق معه في محاولته فرض الأحكام العرفية في البلد.
 
gnews

أحدث الأخبار

ترامب

فلسطين مستشار ترامب: نؤكد التزامنا بتنفيذ اتفاق غزة

غزة

فلسطين قصف إسرائيلي شمال مخيم النصيرات وسط القطاع

ارشيفية

فلسطين الأمم المتحدة تعلن جاهزيتها لتقديم المساعدات الإنسانية في غزة بعد وقف إطلاق النار

الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك

عربي ودولي القضاء الكوري الجنوبي يمدد توقيف رئيس البلاد المعزول

عرض صور محتجزين في قطاع غزة

فلسطين نتنياهو يتعهد بإعادة كل الاسرى في غزة إلى ديارهم

ارشيفية

فلسطين الاحتلال يرفع تأهبه خشية إطلاق صواريخ من غزة

ارشيفية

أخبار محلية إصابتان بأعيرة نارية في الأغوار الشمالية

تعبيرية

فلسطين البدء بنقل الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم غدا



 




الأكثر مشاهدة