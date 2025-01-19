القضاء الكوري الجنوبي يمدد توقيف رئيس البلاد المعزول

12:52 ص

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الوكيل الإخباري- مدّدت محكمة كورية جنوبية، الأحد، توقيف رئيس البلاد يون سوك يول المعزول على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية، في قرار أثار حفيظة مناصرين له سرعان ما اقتحموا مقر المحكمة. اضافة اعلان





وعلّلت محكمة سول حيث مثل الرئيس المعزول، القرار بـ"تخوّف" من أن يعمد الأخير إلى "إتلاف أدلة" في تحقيق يطاله.



وكان الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول قد وصل السبت، إلى المحكمة في سول التي ستبتّ في طلب تمديد احتجازه، بعد توقيفه للتحقيق معه في محاولته فرض الأحكام العرفية في البلد.