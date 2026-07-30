القضاء اللبناني يلاحق مصرفيًا بارزًا بعد صورة جمعته بنتنياهو

09:13 ص

الوكيل الإخباري- أصدر القضاء اللبناني بلاغ بحث وتحرٍّ بحق المصرفي اللبناني النافذ أنطون صحناوي، الأربعاء، بتهمة "التعامل" مع إسرائيل، بعد تداول صورة له إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مأدبة عشاء في واشنطن، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس. اضافة اعلان





ولا يقيم لبنان وإسرائيل علاقات دبلوماسية، ويعاقب القانون اللبناني بالسجن على التواصل مع الدولة العبرية، وسبق أن أوقفت السلطات اللبنانية أشخاصًا بتهم التجسس لحسابها.



وباشر البلدان في أبريل مفاوضات مباشرة برعاية أميركية، سعيًا إلى وضع حد لنزاع مستمر بينهما منذ عقود.



وأثارت الصورة التي نشرها مراسل موقع "أكسيوس" الأميركي باراك رافيد على حسابه في منصة "إكس"، انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان.



ويظهر صحناوي في الصورة جالسًا إلى طاولة مشتركة مع نتنياهو وزوجته وآخرين مساء الإثنين في واشنطن.



كما ظهرت إلى جانبه المبعوثة الأميركية السابقة إلى لبنان مورغان أورتاغوس، التي تربطه بها علاقة وثيقة.



وقال رافيد إن صحناوي نظم مأدبة العشاء في ذكرى السناتور ليندسي غراهام الذي توفي في 11 يوليو.



وإثر ذلك، أفاد مصدر قضائي لبناني بأن "النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي سطر بلاغ بحث وتحرٍّ لمدة 30 يومًا بحق صحناوي بجرم التعامل مع العدو الإسرائيلي وخرق قانون مقاطعة إسرائيل".



ويترتب على ذلك توقيف صحناوي عند العثور عليه وإحضاره للتحقيق، بحسب المصدر نفسه.

وتأتي هذه الخطوة بعد "أن تبيّن من تحليل المكتب الفني للمعلومات أن الصورة التي جمعته على مأدبة" مع نتنياهو "صحيحة ولم تخضع لأي تعديل"، بحسب المصدر.



وكان القضاء قد كلّف في وقت سابق الأجهزة الأمنية التحقيق في صحة الصورة.



ونشر رئيس الوزراء الإسرائيلي عبر حسابه على "إكس" مجموعة صور من العشاء، ويبدو صحناوي في إحداها واقفًا خلف نتنياهو.



وأضاف المصدر أن عددًا من المحامين تقدموا بإخبار إلى النيابة العامة التمييزية، طالبوا فيه بملاحقة صحناوي بجرائم تتعلق بالتعامل مع إسرائيل والتواصل مع نتنياهو.



ومن المقرر أن يدرس النائب العام الملف قبل اتخاذ قرار بشأن إحالته إلى القضاء العسكري.







