القضاء يتهم مهاجم حفل مراسلي البيت الأبيض بمحاولة اغتيال ترامب

الوكيل الإخباري- وجّه القضاء الأميركي، الاثنين، إلى المسلّح الذي حاول اقتحام حفل عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض، تهمة محاولة اغتيال الرئيس دونالد ترامب، وتهمتين أُخريين تتعلّقان بالأسلحة.

