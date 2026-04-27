القضاء يتهم مهاجم حفل مراسلي البيت الأبيض بمحاولة اغتيال ترامب

المشتبه به في حادث إطلاق النار في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض
الإثنين، 27-04-2026 09:47 م

الوكيل الإخباري-   وجّه القضاء الأميركي، الاثنين، إلى المسلّح الذي حاول اقتحام حفل عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض، تهمة محاولة اغتيال الرئيس دونالد ترامب، وتهمتين أُخريين تتعلّقان بالأسلحة.

ويواجه كول توماس آلن (31 عاما) عقوبة تصل إلى السجن مدى الحياة في حال أدين بمحاولة اغتيال الرئيس خلال حفل العشاء الذي أقيم السبت في فندق في واشنطن.

 
 


