القضية الفلسطينية أمام مجلس الأمن الدولي اليوم

ويتوقع أن تترأس الجلسة وزيرة الخارجية للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة، يفيت كوبر، حيث تترأس بلادها مجلس الأمن لهذا الشهر.
ويستمع الأعضاء إلى إحاطة من وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، حول آخر المستجدات في فلسطين المحتلة، ولا سيما إجراءات الاحتلال الأخيرة الهادفة إلى تسهيل الاستيلاء على الضفة الغربية المحتلة.
وستتبع الجلسة مشاورات مغلقة.
