القناة 12: إسرائيل توقف الضربات على إيران بناء على طلب ترامب

وتأتي هذه التصريحات في ظل مساعٍ أميركية لاحتواء التصعيد بين إسرائيل وإيران بعد تجدد المواجهات العسكرية بين الجانبين خلال الساعات الماضية، وسط مخاوف من انهيار المسار التفاوضي الذي تسعى إدارة ترامب إلى إبرامه مع طهران.
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