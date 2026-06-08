القناة 12: إسرائيل توقف الضربات على إيران بناء على طلب ترامب

الوكيل الإخباري- قالت القناة 12 الإسرائيلية، نقلا عن مسؤول كبير، الاثنين، إن إسرائيل أوقفت ضرباتها على إيران بناء على طلب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت حذر فيه المسؤول من أن بلاده ستهاجم الضاحية الجنوبية لبيروت إذا استمرت هجمات حزب الله على إسرائيل .

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