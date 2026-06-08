الإثنين 2026-06-08 04:53 م

القناة 12: إسرائيل توقف الضربات على إيران بناء على طلب ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
دونالد ترامب
 
الإثنين، 08-06-2026 03:44 م

الوكيل الإخباري-   قالت القناة 12 الإسرائيلية، نقلا عن مسؤول كبير، الاثنين، إن إسرائيل أوقفت ضرباتها على إيران بناء على طلب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت حذر فيه المسؤول من أن بلاده ستهاجم الضاحية الجنوبية لبيروت إذا استمرت هجمات حزب الله على إسرائيل .

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وتأتي هذه التصريحات في ظل مساعٍ أميركية لاحتواء التصعيد بين إسرائيل وإيران بعد تجدد المواجهات العسكرية بين الجانبين خلال الساعات الماضية، وسط مخاوف من انهيار المسار التفاوضي الذي تسعى إدارة ترامب إلى إبرامه مع طهران.

 
 


gnews

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عربي ودولي القناة 12: إسرائيل توقف الضربات على إيران بناء على طلب ترامب



 
 






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