القناة 12 الإسرائيلية: إغلاق كل شواطئ مدينة حيفا

الوكيل الإخباري- أعلنت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول سياسي أنه تم إغلاق كل شواطئ مدينة حيفا في ظل الأوضاع الأمنية الحالية.

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وقال المسؤول إن إسرائيل تشن هجوما داخل لبنان، لافتا إلى إن هدف الهجوم هو إحباط تهديد أمني كان سيطال ملايين الإسرائيليين.

وكان أوضح حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، أنه بدأ هجوما جويا بعدد كبير من المسيرات نحو العمق الإسرائيلي.