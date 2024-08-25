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القناة 12 الإسرائيلية: إغلاق كل شواطئ مدينة حيفا

ميناء حيفا
ميناء حيفا
الأحد، 25-08-2024 07:32 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول سياسي أنه تم إغلاق كل شواطئ مدينة حيفا في ظل الأوضاع الأمنية الحالية.

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وقال المسؤول إن إسرائيل تشن هجوما داخل لبنان، لافتا إلى إن هدف الهجوم هو إحباط تهديد أمني كان سيطال ملايين الإسرائيليين.

 

وكان أوضح حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، أنه بدأ هجوما جويا بعدد كبير من المسيرات نحو العمق الإسرائيلي.


وأضاف الحزب أن الهجوم الجوي بدأ باتجاه هدف عسكري إسرائيلي نوعي سيعلن عنه لاحقا، وقال إن هذا الهجوم يأتي في إطار "الرد على استشهاد القائد فؤاد شكر". 

 

 

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