القناة 12 الإسرائيلية: إغلاق كل شواطئ مدينة حيفا

وقال المسؤول إن إسرائيل تشن هجوما داخل لبنان، لافتا إلى إن هدف الهجوم هو إحباط تهديد أمني كان سيطال ملايين الإسرائيليين.
وأضاف الحزب أن الهجوم الجوي بدأ باتجاه هدف عسكري إسرائيلي نوعي سيعلن عنه لاحقا، وقال إن هذا الهجوم يأتي في إطار "الرد على استشهاد القائد فؤاد شكر".
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