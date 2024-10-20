 
الأحد 2024-10-20 10:14 ص
 
 

القناة 12 الإسرائيلية: دوي انفجارات في حيفا وخليجها وساحل الكرمل

ت
جانب من اعتراض الصواريخ في حيفا
الأحد، 20-10-2024 10:04 ص

الوكيل الإخباري- أفادت القناة 12 الإسرائيلية اليوم الأحد، بدوي انفجارات في مناطق حيفا وخليجها وساحل الكرمل، شمال إسرائيل.

اضافة اعلان


وفعلت الجبهة الداخلية الإسرائيلية صفارات الإنذار في الجليل الأعلى بعد رصد إطلاق صواريخ، وأفادت بإطلاق صفارات الإنذار في حيفا وعكا وبلدات عدة بالجليل.

 

ووفق الجبهة الداخلية الإسرائيلية فقد جرى إطلاق صفارات الإنذار في نحو 30 بلدة ومدينة بالجليل.


وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن سلاح الجو اعترض صباح اليوم هدفا جويا فوق المجال البحري لمدينة حيفا دون تفعيل الإنذار.

 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة التربية والتعليم

خاص بالوكيل التربية تنفي قرار إحالة موظفين إلى التقاعد

ت

عربي ودولي القناة 12 الإسرائيلية: دوي انفجارات في حيفا وخليجها وساحل الكرمل

تعبيرية

أخبار محلية أسعار الخضار في السوق المركزي الأحد

الشهيد يحيى السنوار

فلسطين طائرات إسرائيلية تلقي منشورات تتضمن صورة جثة السنوار

جانب من العملية النوعية

أخبار محلية إجراء عملية جراحية كبرى لطفل عمره عشرة أيام في مستشفى الأمير هاشم العسكري

قسيل

أخبار الشركات البنك العربي يطلق حملة ترويجية خاصة لعملاء حساب "إي-توفير بلس"

تعبيرية

عربي ودولي انطلاق الانتخابات الرئاسية والاستفتاء بشأن الانضمام للاتحاد الأوروبي في مولدوفا

سلمان خان

فن ومشاهير عبر رسالة واتساب.. سلمان خان يتلقى تهديداً بالقتل



 


الأكثر مشاهدة