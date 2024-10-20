القناة 12 الإسرائيلية: دوي انفجارات في حيفا وخليجها وساحل الكرمل

وفعلت الجبهة الداخلية الإسرائيلية صفارات الإنذار في الجليل الأعلى بعد رصد إطلاق صواريخ، وأفادت بإطلاق صفارات الإنذار في حيفا وعكا وبلدات عدة بالجليل.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن سلاح الجو اعترض صباح اليوم هدفا جويا فوق المجال البحري لمدينة حيفا دون تفعيل الإنذار.
-
أخبار متعلقة
-
انطلاق الانتخابات الرئاسية والاستفتاء بشأن الانضمام للاتحاد الأوروبي في مولدوفا
-
رسالة من الرئيس الصيني إلى الزعيم الكوري الشمالي
-
بلينكن في إسرائيل الثلاثاء المقبل
-
الولايات المتحدة .. 7 قتلى جراء انهيار رصيف شحن في ولاية جورجيا
-
ماسك يواصل دعمه القوي لترامب ويتعهد بتقديم مليون دولار يوميا لمن يوقع على عريضة
-
الدفاع الجوي الروسي يدمر 110 مسيرات جوية معادية الليلة الماضية
-
رئيس إندونيسيا الجديد يتسلم منصبه رسميا
-
إيران: لا صلة لنا بالهجوم على منزل نتنياهو