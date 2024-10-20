القناة 12 الإسرائيلية: دوي انفجارات في حيفا وخليجها وساحل الكرمل

الوكيل الإخباري- أفادت القناة 12 الإسرائيلية اليوم الأحد، بدوي انفجارات في مناطق حيفا وخليجها وساحل الكرمل، شمال إسرائيل.

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وفعلت الجبهة الداخلية الإسرائيلية صفارات الإنذار في الجليل الأعلى بعد رصد إطلاق صواريخ، وأفادت بإطلاق صفارات الإنذار في حيفا وعكا وبلدات عدة بالجليل.



ووفق الجبهة الداخلية الإسرائيلية فقد جرى إطلاق صفارات الإنذار في نحو 30 بلدة ومدينة بالجليل.