القناة 12 الإسرائيلية: 9 وفيات و57 إصابة بالهجوم الإيراني على بيت شيمش

الوكيل الإخباري- أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن عدد مصابي الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران اليوم الأحد على بيت شيمش غرب القدس المحتلة وصل إلى 57.

اضافة اعلان



وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أفادت في وقت سابق بمقتل 9 إسرائيليين وإصابة 36، بينهم حالات حرجة، جراء هجوم إيراني كبير على مستوطنة بيت شيمش.