القناة 12 الإسرائيلية: 9 وفيات و57 إصابة بالهجوم الإيراني على بيت شيمش

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أفادت في وقت سابق بمقتل 9 إسرائيليين وإصابة 36، بينهم حالات حرجة، جراء هجوم إيراني كبير على مستوطنة بيت شيمش.
كما أفادت الإذاعة الإسرائيلية بأن الاتصال ما زال مقطوعا مع نحو 20 شخصا في الموقع الذي استهدفه صاروخ باليستي إيراني في بيت شيمش، مشيرة إلى وجود عالقين تحت الأنقاض ودمار كبير في المنطقة ومخاوف من انهيار مبان أخرى.
-
