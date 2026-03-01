الأحد 2026-03-01 07:51 م

القناة 12 الإسرائيلية: 9 وفيات و57 إصابة بالهجوم الإيراني على بيت شيمش

الأحد، 01-03-2026 06:07 م

الوكيل الإخباري- أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن عدد مصابي الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران اليوم الأحد على بيت شيمش غرب القدس المحتلة وصل إلى 57.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أفادت في وقت سابق بمقتل 9 إسرائيليين وإصابة 36، بينهم حالات حرجة، جراء هجوم إيراني كبير على مستوطنة بيت شيمش.


كما أفادت الإذاعة الإسرائيلية بأن الاتصال ما زال مقطوعا مع نحو 20 شخصا في الموقع الذي استهدفه صاروخ باليستي إيراني في بيت شيمش، مشيرة إلى وجود عالقين تحت الأنقاض ودمار كبير في المنطقة ومخاوف من انهيار مبان أخرى.

 
 


