الإثنين 2026-06-08 08:44 ص

القناة 13: "إسرائيل" قصفت 20 هدفا في إيران

إيران تشترط غطاءً أممياً لأي اتفاق وتُبدي شكوكاً تجاه التزام واشنطن
إيران
 
الإثنين، 08-06-2026 08:16 ص
الوكيل الإخباري-   قالت القناة 13 الإسرائيلية إن سلاح الجو الإسرائيلي قصف 20 هدفا في إيران.اضافة اعلان


وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف أهدافاً عسكرية في غرب ووسط إيران، في إطار سلسلة غارات جوية قال إنها استهدفت مواقع تابعة للنظام الإيراني.
 
 


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