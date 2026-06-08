القناة 13: "إسرائيل" قصفت 20 هدفا في إيران

08:16 ص

الوكيل الإخباري- قالت القناة 13 الإسرائيلية إن سلاح الجو الإسرائيلي قصف 20 هدفا في إيران. اضافة اعلان





وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف أهدافاً عسكرية في غرب ووسط إيران، في إطار سلسلة غارات جوية قال إنها استهدفت مواقع تابعة للنظام الإيراني.





