القناة 13 الإسرائيلية: إسرائيل نفذت عملية اغتيال في اليمن

الوكيل الإخباري- ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن إسرائيل نفذت عملية اغتيال في اليمن.

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بدورها أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي أنه إذا نجحت العملية في اليمن فستكون بالغة الأهمية.