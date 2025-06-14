القناة 13 الإسرائيلية: إسرائيل نفذت عملية اغتيال في اليمن

بدورها أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي أنه إذا نجحت العملية في اليمن فستكون بالغة الأهمية.
-
أخبار متعلقة
-
إيران: هجوم إسرائيلي استهدف مستودع شهران النفطي
-
وسائل إعلام إسرائيلية: قتيل وأكثر من 10 إصابات بصواريخ إيرانية
-
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: العاصمة الإيرانية طهران تحترق
-
يديعوت أحرونوت: تقرير أولي عن سقوط صواريخ في حيفا وطمرة
-
دفعات جديدة من الصواريخ الإيرانية تضرب إسرائيل
-
ترامب: توافقت مع بوتين على أن النزاع بين إسرائيل وإيران يجب أن ينتهي
-
وسائل اعلام إسرائيلية: إسرائيل ترسل أسرابًا من الطائرات نحو ايران
-
إعلام إسرائيلي: إجلاء بعض عائلات وزراء في الحكومة إلى أماكن سرية