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القناة 13 الإسرائيلية: إسرائيل نفذت عملية اغتيال في اليمن

ف
أرشيفية
 
السبت، 14-06-2025 11:35 م

الوكيل الإخباري- ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن إسرائيل نفذت عملية اغتيال في اليمن.

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بدورها أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي أنه إذا نجحت العملية في اليمن فستكون بالغة الأهمية.

 

وأوضح أنه إذا نجحت الضربة في اليمن فالأمر دراماتيكي.

 
gnews

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