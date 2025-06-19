الخميس 2025-06-19 03:37 ص
 

القناة 14 الإسرائيلية: اجتماع الحكومة تم عن بعد خشية هجوم إيراني

القناة 14 الإسرائيلية: اجتماع الحكومة تم عن بعد خشية هجوم إيراني
نتنياهو
 
الخميس، 19-06-2025 02:36 ص

الوكيل الإخباري-   قالت القناة 14 الإسرائيلية إن الحكومة أنهت قبل ساعات اجتماعا استثنائيا لبحث تطورات المواجهة مع إيران، مضيفة أن أعضاء الحكومة اجتمعوا عن بعد في شكل مجموعات توزعوا على عدة مدن خشية هجوم إيراني.

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وذكر المصدر ذاته أن أعضاء المجلس المصغر كانوا رفقة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في قبو محصن تحت الأرض وباقي الحكومة في مدن أخرى.

 
gnews

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