القناة 14 الإسرائيلية: اجتماع الحكومة تم عن بعد خشية هجوم إيراني

الوكيل الإخباري- قالت القناة 14 الإسرائيلية إن الحكومة أنهت قبل ساعات اجتماعا استثنائيا لبحث تطورات المواجهة مع إيران، مضيفة أن أعضاء الحكومة اجتمعوا عن بعد في شكل مجموعات توزعوا على عدة مدن خشية هجوم إيراني.

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