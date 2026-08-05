القناة 14: نتنياهو وكاتس يبحان الرد على حزب الله

09:08 م

الوكيل الإخباري- قالت القناة 14 الإسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، يعقدان مباحثات بعد قليل لبحث الرد على حزب الله. اضافة اعلان





ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أنه سيتم بحث الرد على حزب الله بعمليات تحتاج إلى موافقة القيادة السياسية على حد زعمها.





