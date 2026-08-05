الأربعاء 2026-08-05 11:17 م

القناة 14: نتنياهو وكاتس يبحان الرد على حزب الله

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نتنياهو وكاتس يبحان الرد على حزب الله
 
الأربعاء، 05-08-2026 09:08 م
الوكيل الإخباري-   قالت القناة 14 الإسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، يعقدان مباحثات بعد قليل لبحث الرد على حزب الله.اضافة اعلان


ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أنه سيتم بحث الرد على حزب الله بعمليات تحتاج إلى موافقة القيادة السياسية على حد زعمها.
 
 


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