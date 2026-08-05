القناة 14: نتنياهو وكاتس يبحان الرد على حزب الله

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أنه سيتم بحث الرد على حزب الله بعمليات تحتاج إلى موافقة القيادة السياسية على حد زعمها.
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