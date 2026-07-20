القوات الأميركية تعلن شن موجة جديدة من الضربات على إيران

وقالت القيادة المركزية الأميركية إن الضربات تهدف إلى إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في مهاجمة حركة الشحن التجاري في مضيق هرمز، في إطار مواصلة استهداف تلك الإمكانيات.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين إن إيران "ستدفع ثمن" قتلها جنودا أميركيين، وذلك بعد مقتل عدد من أفراد الجيش الأميركي خلال أعمال قتالية في الأيام القليلة الماضية.
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