القوات الأميركية تعلن شن موجة جديدة من الضربات على إيران

الوكيل الإخباري- أعلنت القيادة المركزية الأميركية، مساء الاثنين، أن القوات الأميركية بدأت جولة جديدة من الضربات ضد إيران.

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وقالت القيادة المركزية الأميركية إن الضربات تهدف إلى إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في مهاجمة حركة الشحن التجاري في مضيق هرمز، في إطار مواصلة استهداف تلك الإمكانيات.