القوات الأوكرانية تحتجز 52 شخصا من سكان كورسك

وكتبت موسكالكوفا على منصة "تلغرام": "حتى الآن يحتجز نظام كييف 52 من سكان منطقة كورسك المحررة الذين أخرجهم الجيش الأوكراني إلى حدوده في انتهاك للأعراف والمبادئ الدولية والعدالة والإنسانية".
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