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القوات الأوكرانية تحتجز 52 شخصا من سكان كورسك

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أرشيفية
 
السبت، 26-04-2025 11:19 م

الوكيل الإخباري- أكدت مفوضة حقوق الإنسان في الاتحاد الروسي تاتيانا موسكالكوفا أن أوكرانيا لا تزال تحتجز 52 من سكان منطقة كورسك "في انتهاك للمعايير والمبادئ الدولية".

وكتبت موسكالكوفا على منصة "تلغرام": "حتى الآن يحتجز نظام كييف 52 من سكان منطقة كورسك المحررة الذين أخرجهم الجيش الأوكراني إلى حدوده في انتهاك للأعراف والمبادئ الدولية والعدالة والإنسانية".

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RT

 
gnews

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