الوكيل الإخباري- أكدت مفوضة حقوق الإنسان في الاتحاد الروسي تاتيانا موسكالكوفا أن أوكرانيا لا تزال تحتجز 52 من سكان منطقة كورسك "في انتهاك للمعايير والمبادئ الدولية".



وكتبت موسكالكوفا على منصة "تلغرام": "حتى الآن يحتجز نظام كييف 52 من سكان منطقة كورسك المحررة الذين أخرجهم الجيش الأوكراني إلى حدوده في انتهاك للأعراف والمبادئ الدولية والعدالة والإنسانية".

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RT