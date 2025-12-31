القوات الإسرائيلية تتوغل في مناطق بريف القنيطرة الجنوبي

الوكيل الإخباري- ذكرت وكالة "سانا" السورية أن قوات الجيش الإسرائيلي توغلت مرة جديدة اليوم الأربعاء في مناطق بريف القنيطرة الجنوبي.

وذكرت أن "قوة للاحتلال مؤلفة من ثلاث آليات، بينها سيارتا هايلكس، إضافة إلى آلية همر، توغلت من مدخل بلدة بئر عجم باتجاه قرية بريقة".