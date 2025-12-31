الأربعاء 2025-12-31 12:20 م

القوات الإسرائيلية تتوغل في مناطق بريف القنيطرة الجنوبي

الوكيل الإخباري-   ذكرت وكالة "سانا" السورية أن قوات الجيش الإسرائيلي توغلت مرة جديدة اليوم الأربعاء في مناطق بريف القنيطرة الجنوبي.

وذكرت أن "قوة للاحتلال مؤلفة من ثلاث آليات، بينها سيارتا هايلكس، إضافة إلى آلية همر، توغلت من مدخل بلدة بئر عجم باتجاه قرية بريقة".

 

وكانت القوات توغلت أمس بين قريتي رويحينة والمشيرفة، وأقامت حاجزا مؤقتا عند تقاطع قرية أم العظام بريف القنيطرة الشمالي، كما توغلت في قرية العشة، واعتقلت أحد المواطنين، فيما أقامت حاجزا مؤقتا بين قرية عين الزيوان وبين بلدة كودنة، بريف القنيطرة الجنوبي.

 
 


